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В УВКПЧ ООН запросили подробности об ударе ВСУ по Старобельску

В УВКПЧ ООН запросили подробности об ударе ВСУ по Старобельску

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова сообщила, что управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН запросило у российской стороны информацию о результатах расследования удара Вооруженных сил Украины по Старобельску.

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