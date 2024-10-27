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Новые золотые кирпичи: найдено противоядие против западной гегемонии

Новые золотые кирпичи: найдено противоядие против западной гегемонии

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ 9,8K прочтений Вчера Петр Акопов Единый Запад все еще доминирует в мире, однако чем заметнее будет закат его лидерства, тем слабее станет единство стран "золотого миллиарда".

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