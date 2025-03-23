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Чемпионат Греции. «Панатинаикос» – «Лаврион», «Олимпиакос» – «Паниониос» и другие матчи

«Панатинаикос» примет «Лаврион», «Олимпиакос» сыграет с «Паниониосом». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Колоссос – ПАОК Дата проведения 23 марта, 18.

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