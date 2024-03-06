ФСБ рассекретила подробности работы отряда "Победители" в годы ВОВ

РИА Новости Федеральная служба безопасности РФ раскрыла архивные данные о работе в годы Великой Отечественной войны знаменитого отряда "Победители", который на протяжении двух лет действовал на временно оккупированной территории Украинской ССР и Польши, сообщил в четверг, 7 марта, Центр общественных связей ФСБ.