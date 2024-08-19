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Русская весна

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Штраф за неправильную парковку «выписали» русские беспилотники бандермобилям ВСУ (ВИДЕО)

Штраф за неправильную парковку «выписали» русские беспилотники бандермобилям ВСУ (ВИДЕО)

Подразделения БпЛА ВС РФ уничтожили небрежно припаркованные три внедорожника ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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