Краснодарский чиновник, обматеривший волонтёров, решился на извинения

Замминистра образования Кубани Урайкин извинился за критику волонтёровВ конце прошлой неделе в соцсетях распространили видео, на котором мужчина, похожий на замминистра образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края Сергея Урайкина, нецензурно выражается в адрес волонтёров.