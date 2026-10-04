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Курские новости

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В Горшеченском районе нашли 9 гранат и снаряд времён ВОВ

В Горшеченском районе нашли 9 гранат и снаряд времён ВОВ

Обнаруженные предметы пролежали в земле более 80 лет со времён Великой Отечественной войны: девять гранат Ф-1 и 76-мм артиллерийский снаряд.

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