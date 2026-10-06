"У наших женщин есть порок, передающийся с генами, - они берут никчемных мужиков..." Зачем женщинам мужчины-неудачники?

У российских женщин есть порок, передающийся с генами, - они берут никчемных мужиков, а умных и красивых почему-то побаиваются.
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- На пенсию в 25 ты...
Женщина , конечно , хотела бы мужа умного , непьющего , сильного , красивого...Но такие не берут женщину замуж... А таскаются по *бабам* , пока не нагуляются к 36 годам...Вот и выходит женщина замуж за того , кто берет..."Пусть бы пил , лишь бы был"...Чтобы родить себе *маленького кричащего комочка"...Который будет похож на своего неприспособленного папашу..."От осинки не родятся апельсинки"...
- "Всё больше ценятся партнёрство, эмоциональная зрелость, ответственность и взаимное уважение. И это, пожалуй, главный признак того, что общество всё-таки взрослеет." То есть, попросту говоря, тут речь идёт о том, что более 70% семей сами разваливаются. А потому, это самое "взросление" на деле означает "вымирание".
Так приучили наших мужиков. Даже при разговоре держат глупое выражение лица. Отучили сопротивляться.