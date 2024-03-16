ОП РФ: Жалобы на нарушения прав участников голосования — фейки

В Сети продолжаются появляться фейки о выборах в России, но все они сразу же разоблачаются, сообщила председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.
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