Рак не помеха: Лерчек в откровенном платье без белья зажигала на яхте с женихом

Блогер продолжает бороться с онкологией четвёртой стадии, но не перестаёт радоваться жизни. Вместе с возлюбленным Луисом Сквиччиарини она посетила яхтенную вечеринку друзей — и устроила настоящее танго с жарким поцелуем.