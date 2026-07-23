Рак не помеха: Лерчек в откровенном платье без белья зажигала на яхте с женихом

Блогер продолжает бороться с онкологией четвёртой стадии, но не перестаёт радоваться жизни. Вместе с возлюбленным Луисом Сквиччиарини она посетила яхтенную вечеринку друзей — и устроила настоящее танго с жарким поцелуем.
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