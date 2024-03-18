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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смородская ни у кого не попросила бы прощения в российском футболе: «Я ни перед кем не виновата. Зарему я никак не обижала, а просто процитировала»

— Сегодня Прощеное воскресенье. Есть ли в российском футболе люди, у которых вы хотели бы попросить прощения? — Пожалуй, нет таких людей.

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