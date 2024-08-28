Стоматолог Лысенков перечислил неочевидные причины появления кариеса

На это влияет недостаток сна К неочевидным причинам появления кариеса относятся недостаток сна, постоянный стресс, употребление определенной пищи, рассказал в интервью РИАМО стоматолог-терапевт Павел Лысенков.
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