НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

106 подписчиков

Стоматолог Лысенков перечислил неочевидные причины появления кариеса

Стоматолог Лысенков перечислил неочевидные причины появления кариеса

На это влияет недостаток сна К неочевидным причинам появления кариеса относятся недостаток сна, постоянный стресс, употребление определенной пищи, рассказал в интервью РИАМО стоматолог-терапевт Павел Лысенков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх