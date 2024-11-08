Коробков-Землянский заявил, что Даванков переврал его слова о гонорарах артистов

Директор певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский заявил, что вице-спикер ГД Владислав Даванков переврал его слова о гонорарах артистов, которые они получают за выступления на городских праздниках.
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