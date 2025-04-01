Хостелы на дачных участках предлагают запретить

В правовом регулировании садоводства и огородничества должен появиться единообразный подход. Прежде всего, нужно уточнить терминологию, определить понятия «садовый земельный участок», «хозяйственные постройки», «имущество общего пользования», «взносы», ввести более четкое разграничение регулирования «коллективного» и «индивидуального» садоводства и огородничества.
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