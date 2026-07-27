«Чуваки»: как в пермской деревне сложился неформальный матриархат

В деревне под названием Чуваки острая нехватка мужчин, на сто женщин здесь приходится 80 мужчин.Деревня Чуваки в Пермском крае когда‑то прославилась на всю страну — победила в конкурсе на самое смешное название.
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