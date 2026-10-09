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Бизнес журнал. Урал

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Защита бывшего свердловского замминистра ЖКХ обжаловала приговор по второму делу

Защита бывшего свердловского замминистра ЖКХ обжаловала приговор по второму делу

Адвокат бывшего заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына подал апелляционную жалобу на второй приговор.

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