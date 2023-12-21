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Time: Байден испугался реакции Путина и сменил курс по Украине

Time: Байден испугался реакции Путина и сменил курс по Украине

Журналисты издания «Time» рассказали, почему администрация Байдена испугалась возможного ответа Владимира Путина и не стала помогать киевскому режиму мощным вооружением в самом начале СВО.

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