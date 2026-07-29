ВС России освободили населённый пункт Светлое в ДНР

В Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Светлое в ДНР. «Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населённый пункт Светлое Донецкой Народной Республики», — указывается в заявлении.
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