Президент США Дональд Трамп дал понять: глава киевского режима «не умеет заключать сделки», не может договориться с Россией и вдобавок игнорирует требования Вашингтона прекратить удары по российским нефтезаводам, что создает «огромную проблему» для всего мира и американских фермеров.
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