Президент США Дональд Трамп дал понять: глава киевского режима «не умеет заключать сделки», не может договориться с Россией и вдобавок игнорирует требования Вашингтона прекратить удары по российским нефтезаводам, что создает «огромную проблему» для всего мира и американских фермеров.