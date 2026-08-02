Президент ФИФА Инфантино рискует уйти в отставку раньше срока

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре серьезных слухов о возможной досрочной отставке. Журналист Ромен Молина на своей странице в социальной сети X сообщил, что Инфантино якобы утратил поддержку части руководства организации и перестал контролировать ключевые процессы внутри ФИФА.