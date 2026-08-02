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FiNE NEWS

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Президент ФИФА Инфантино рискует уйти в отставку раньше срока

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре серьезных слухов о возможной досрочной отставке. Журналист Ромен Молина на своей странице в социальной сети X сообщил, что Инфантино якобы утратил поддержку части руководства организации и перестал контролировать ключевые процессы внутри ФИФА.

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