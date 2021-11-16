«Появились сотни обломков, угрожающих МКС»: В США и Британии обвинили РФ в якобы проведении испытаний противоспутникового оружия

Из США и Британии доносятся очередные обвинения в адрес Российской Федерации. Глава NASA и госсекретарь США обвиняют Россию в том, что «испытания военного характера несут прямую угрозу для освоения космоса».
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