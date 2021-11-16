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«Появились сотни обломков, угрожающих МКС»: В США и Британии обвинили РФ в якобы проведении испытаний противоспутникового оружия

«Появились сотни обломков, угрожающих МКС»: В США и Британии обвинили РФ в якобы проведении испытаний противоспутникового оружия

Из США и Британии доносятся очередные обвинения в адрес Российской Федерации. Глава NASA и госсекретарь США обвиняют Россию в том, что «испытания военного характера несут прямую угрозу для освоения космоса».

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Комментарии
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Елена Маликова
Долго, наверное, мозги (или что там у них?) морщили - в чем бы еще пообвинять!
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