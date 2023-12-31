Дан Олару: "Проводите всё своё свободное время с близкими"

Лучник Дан Олару также обратился с поздравлением к гражданам нашей страны. "Я хотел бы поздравить всех граждан Республики Молдова с наступающими праздниками, пожелать им крепкого здоровья, процветания и всё своё свободное время проводить с близкими", - сказал лучник.