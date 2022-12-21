Вспомните мультфильмы по женской моде времен СССР

От меховых шапок из кукольных фильмов до изящных костюмов рисованной анимации – предлагаем вспомнить женскую моду из известных советских мультфильмов! Готовы угадывать героинь по одежде? Проверить свою память или интуицию можно в тесте "Газеты.
От меховых шапок из кукольных фильмов до изящных костюмов рисованной анимации – предлагаем вспомнить женскую моду из известных советских мультфильмов! Готовы угадывать героинь по одежде? Проверить свою память или интуицию можно в тесте "Газеты.
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