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Вспомните мультфильмы по женской моде времен СССР

Вспомните мультфильмы по женской моде времен СССР

От меховых шапок из кукольных фильмов до изящных костюмов рисованной анимации – предлагаем вспомнить женскую моду из известных советских мультфильмов! Готовы угадывать героинь по одежде? Проверить свою память или интуицию можно в тесте "Газеты.

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