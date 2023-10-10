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В Ярославле 14-летний живодер забирает у горожан котят и жестоко убивает их

В Ярославле 14-летний живодер забирает у горожан котят и жестоко убивает их

Каждый раз подросток использует легенду, что хочет подарить котенка маме фото: Shutterstock/Fotodom.ruЖители Ярославля бьют тревогу: в городе объявился 14-летний подросток, который берет у заводчиков котят бесплатно, ссылаясь на то, что очень хочет сделать маме трогательный сюрприз, а затем жестоко их убивает.

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