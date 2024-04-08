Гладков: дрон ВСУ атаковал молоковоз в Белгородской области

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал молоковоз в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, сопроводив пост соответствующими фотографиями.
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