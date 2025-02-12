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Царьград

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Самыми угоняемыми автомобилями в России стали "корейцы" и "китайцы"

Самыми угоняемыми автомобилями в России стали "корейцы" и "китайцы"

Страховщики назвали марки автомобилей, которые чаще всего угонялись в России в 2024 году. Лидерами стали иномарки двух производителей.

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