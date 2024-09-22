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Авиакомпания S7 оставила без багажа участников конкурса «Учитель России»

Авиакомпания S7 оставила без багажа участников конкурса «Учитель России»

Транспортная прокуратура начала проверку. В Новосибирске сотрудники транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства и причины, из-за которых пассажирам авиакомпании «Сибирь» было отказано в приеме багажа.

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