ИЗВЕСТИЯ iz

6 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Белослюдов
    Бред, как и про озоновые дыры. Эти учёные только бабло осваивают. В ледниковых периодах кто виноват? Динозавры? Вся д...Шесть стран Европ...
  • Татьяна Кушева
    Кто то должен кормить голодных детей...в Африке...В ЕС обвинили РФ ...
  • Anlrey Boracow
    Все как в анекдоте - НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ ЗОРКИЙ ГЛАЗ УВИДЕЛ, ЧТО У САРАЯ НЕТ ДВУХ СТЕН И КРЫШИ.... США и Запад в целом вер...Посол Китая в РФ ...

Новый оборот: аптека в Москве продавала лекарства, украденные из больниц

Новый оборот: аптека в Москве продавала лекарства, украденные из больниц

В одной из московских аптек изъяты дорогостоящие рецептурные препараты, вероятно, похищенные из крупных медучреждений Санкт-Петербурга, Челябинска и других регионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Районная больница. Поликлиника и корпуса стационара. В поликлинике аптека, в которой продаются лекарства. В стационаре врач назначает пациенту лекарства(внутримышечно, внутривенно). Медсестра идёт получает их в аптеке. Попутно покупает глюкозу и колет её вместо назначенного лекарства. Лекарство обратно сдаёт в аптеку, где оно уже неучтёнка и продаётся второй раз(без рецепта). Потом врач удивляется результатом лечения. Как же так, пациент получая лечение не выздоравливает. А вот так! ... Требуйте, чтобы шприцы заправляли при вас. Сомневаетесь в таблетках? Проверяйте что вам дают. Таблетку надо знать в лицо.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх