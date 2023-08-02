Новый оборот: аптека в Москве продавала лекарства, украденные из больниц

ВБ

Вячеслав Белослюдов

Районная больница. Поликлиника и корпуса стационара. В поликлинике аптека, в которой продаются лекарства. В стационаре врач назначает пациенту лекарства(внутримышечно, внутривенно). Медсестра идёт получает их в аптеке. Попутно покупает глюкозу и колет её вместо назначенного лекарства. Лекарство обратно сдаёт в аптеку, где оно уже неучтёнка и продаётся второй раз(без рецепта). Потом врач удивляется результатом лечения. Как же так, пациент получая лечение не выздоравливает. А вот так! ... Требуйте, чтобы шприцы заправляли при вас. Сомневаетесь в таблетках? Проверяйте что вам дают. Таблетку надо знать в лицо.