В одной из московских аптек изъяты дорогостоящие рецептурные препараты, вероятно, похищенные из крупных медучреждений Санкт-Петербурга, Челябинска и других регионов.
Новый оборот: аптека в Москве продавала лекарства, украденные из больниц
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ВБ
Вячеслав Белослюдов
Районная больница. Поликлиника и корпуса стационара. В поликлинике аптека, в которой продаются лекарства. В стационаре врач назначает пациенту лекарства(внутримышечно, внутривенно). Медсестра идёт получает их в аптеке. Попутно покупает глюкозу и колет её вместо назначенного лекарства. Лекарство обратно сдаёт в аптеку, где оно уже неучтёнка и продаётся второй раз(без рецепта). Потом врач удивляется результатом лечения. Как же так, пациент получая лечение не выздоравливает. А вот так! ... Требуйте, чтобы шприцы заправляли при вас. Сомневаетесь в таблетках? Проверяйте что вам дают. Таблетку надо знать в лицо.
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