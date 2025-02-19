«Просто с режимом не повезло»: генерал объяснил, почему ВС РФ не бомбят Киев

Россия ведет боевые действия на Украине с гуманитарным уклоном. В начале специальной военной операции (СВО) российские войска получили четкие инструкции по минимизации воздействия на гражданское население.
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