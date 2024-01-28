К чиновникам МО Украины пришли с обысками. Им грозит до 12 лет заключения за кражу $40 млн на закупках для ВСУ

СБУ подтвердила обыски у чиновников МО Украины по делу о хищении $40 млн В ночь на 28 января в сети распространилась информация, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) якобы пришли с обысками к действующим и бывшим чиновникам Минобороны республики, также следственные действия проводились у менеджеров «Львовского арсенала».