Киев подал заявку о приостановке Европейской конвенции по правам человека

Постпредство Украины при Совете Европы подало в генеральный секретариат обновленную версию отступлений от соблюдения прав и свобод граждан на время военного положения, сообщает Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).
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