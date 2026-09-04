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Легковой автомобиль вылетел на пути и столкнулся с трамваем в Барнауле

Легковой автомобиль вылетел на пути и столкнулся с трамваем в Барнауле

Легковой автомобиль столкнулся с трамвайным вагоном на улице Малахова в Барнауле днем 4 сентября. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

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