Уполномоченный в Республике Мордовия помогла предпринимательнице получить разрешение на размещение рекламной конструкции в Саранске

Администрация городского округа Саранск неоднократно более полугода отказывала индивидуальному предпринимателю в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции, ссылаясь на планируемое расширение проезжей части.
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