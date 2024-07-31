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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» купил вратаря «Вильярреала» Йоргенсена за 24,5 млн евро. Контракт – на 7 лет

«Челси» купил вратаря «Вильярреала» Йоргенсена за 24,5 млн евро. Контракт – на 7 лет

«Синие» подписали с 22-летним датчанином 7-летний контракт. Голкипер присоединится к команде в турне по США.

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