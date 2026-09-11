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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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CAS оставил в силе дисквалификацию Писарского за ставки: «Принимаем решение с достоинством и высоко поднятой головой»

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе дисквалификацию Владимира Писарского за косвенное участие в ставках.

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