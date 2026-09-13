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Царьград

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Собянин призвал москвичей участвовать в выборах 18-20 сентября

Собянин призвал москвичей участвовать в выборах 18-20 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы участвовать в выборах депутатов Госдумы, которые пройдут 18-20 сентября.

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