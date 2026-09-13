Собянин призвал москвичей участвовать в выборах 18-20 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы участвовать в выборах депутатов Госдумы, которые пройдут 18-20 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Тегеран призвал Р...
- СИ "Путин не останав...
- МЗ Оружие "дополните...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым