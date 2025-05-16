ВСУ убили трех сотрудников Кураховской ТЭС минометным обстрелом

В 2024 году, до освобождения Курахово российскими войсками, украинские вооруженные формирования нанесли миномётный удар по Кураховской теплоэлектростанции, в результате чего погибли три сотрудника энергообъекта и получили ранения ещё четверо.
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