В Минобороны Германии спрогнозировали, как долго на Украине продлятся боевые действия

Глава немецкого оборонного ведомства Кристина Ламбрехт озвучила свои соображения по украинскому конфликту и его длительностиМинистр обороны Германии Кристина Ламбрехт выступила на площадке национальной академии по вопросам политики безопасности.
Глава немецкого оборонного ведомства Кристина Ламбрехт озвучила свои соображения по украинскому конфликту и его длительностиМинистр обороны Германии Кристина Ламбрехт выступила на площадке национальной академии по вопросам политики безопасности.
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