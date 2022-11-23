Царьград

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В Минобороны Германии спрогнозировали, как долго на Украине продлятся боевые действия

В Минобороны Германии спрогнозировали, как долго на Украине продлятся боевые действия

Глава немецкого оборонного ведомства Кристина Ламбрехт озвучила свои соображения по украинскому конфликту и его длительностиМинистр обороны Германии Кристина Ламбрехт выступила на площадке национальной академии по вопросам политики безопасности.

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