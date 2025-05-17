14 женщин поделились рассказами о том, как решили бежать из отношений, роняя тапки

Отношения — вещь сложная. Иногда люди ищут компромиссы, иногда — обрубают концы. И есть много примеров, когда даже женщины с неимоверным терпением и неизмеримой чуткостью в один миг решали, что все кончено.
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