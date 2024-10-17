В Уфе открыли Дворец фехтования имени Рамиля Аюпова

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и министр спорта РФ Михаил Дегтярев приняли участие в торжественном открытии Дворца фехтования имени заслуженного тренера РСФСР и СССР Рамиля Аюпова и дал старт Международным соревнованиям «Сабля Салавата» среди юниоров.
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