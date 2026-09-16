Николай Расторгуев заявил об отсутствии планов на дуэт с SHAMAN

Народный артист РФ Николай Расторгуев сообщил, что группа "Любэ" пока не планирует совместную запись с SHAMAN, хотя считает Ярослава Дронова талантливым исполнителем.
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