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Царьград

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Николай Расторгуев заявил об отсутствии планов на дуэт с SHAMAN

Николай Расторгуев заявил об отсутствии планов на дуэт с SHAMAN

Народный артист РФ Николай Расторгуев сообщил, что группа "Любэ" пока не планирует совместную запись с SHAMAN, хотя считает Ярослава Дронова талантливым исполнителем.

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