Гөлназ Асаева сайлауда: Үзенә күрә бәйрәм шикелле

Татар эстрадасы йолдызы, Башкортстанның атказанган артисты Гөлназ Асаева Казанның Идел буе районында 186-нчы күп профильле лицеенда 261 номерлы сайлау участогында РФ Федераль Җыены IX чакырылыш Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда тавыш бирде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым