Где мог бы сыграть «северокорейский джокер»?

Если честно, то я не понимаю почему официально оформленный договор о взаимной защите с Северной Кореей мы почему то используем тайно (долгое время), а потом вообще стесняемся использовать его по максимуму.
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