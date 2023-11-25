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В Ростове-на-Дону организованы оперативные поиски бесследно исчезнувшей 13-летней школьницы

В Ростове-на-Дону организованы оперативные поиски бесследно исчезнувшей 13-летней школьницы

Девочка-подросток ушла из школы после уроков, но дома она не появилась.В Ростове-на-Дону четвёртый день разыскивают 13-летнюю Марию Пархоменко, которая пропала при невыясненных обстоятельствах сразу после уроков в среду, 22 ноября.

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