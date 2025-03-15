12 новых электромобилей Tesla остались без колес

Совсем недавно мы рассказывали о происшествии с припаркованными электромобилями Tesla во Франции. Новый эпизод переносит нас в США, и на сей раз дело не в вандализме, а в жажде наживы – правда, весьма впечатляющих масштабов.
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