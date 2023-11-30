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Помер Киссинджер

Помер Киссинджер

Помер Генри Киссинджер. Один из архитекторов Вашингтонского миропорядка. И один из тех, кто несет ответственность за политику расширения НАТО на Восток, которая в итоге привела к текущей войне.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
что б в аду эту мразь жидовскую с кола не снимали и со всех сторон жарили
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12 час.
Александр Денисов
Дохнут жиды виновники всех почти войн на земле.
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12 час.
Ирэна Сергеева
А вы читали такие нейтральные, почти доброжелательные сообщения на других сайтах у нас об этом покойничке? Странно очень...
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8 час.

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