Всегда надо помнить, что любое непродуманное правило может быть использовано не только для твоего блага, но и во вред.
Россия увела свои золото-валютные резервы на глазах у изумленного Запада.
Комментарии
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vagas Karlito
Золото заморозить нельзя! Его хранят в хранилищах и перевозят с места на место под охраной!))))Шутка!))))Заморожены бумажные активы и всякие другие! К примеру валюта! То есть ее принадлежность!) Кто и зачем уводил валюту вопрос к тем кто это позволял и делал!) А золото можно только украсть! Машину грузовик или поезд! С погрузкой проблемы!
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
"Кто и зачем уводил валюту вопрос к..." ? Валюту было выгодно держать в западных банках : за это наш центробанк получал огромные ПРОЦЕНТЫ в долларах... Это был надежный ДОХОД банкиров и бюджета...
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6 час.
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