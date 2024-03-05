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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Россия увела свои золото-валютные резервы на глазах у изумленного Запада.

Россия увела свои золото-валютные резервы на глазах у изумленного Запада.

Всегда надо помнить, что любое непродуманное правило может быть использовано не только для твоего блага, но и во вред.

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Комментарии
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vagas Karlito
Золото заморозить нельзя! Его хранят в хранилищах и перевозят с места на место под охраной!))))Шутка!))))Заморожены  бумажные активы и всякие другие! К примеру валюта! То есть ее принадлежность!) Кто и зачем уводил валюту вопрос к тем кто  это позволял и делал!) А золото можно только украсть! Машину грузовик или поезд! С погрузкой  проблемы!
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
&quot;Кто и зачем уводил валюту вопрос к...&quot; ? Валюту  было  выгодно  держать  в  западных  банках  :  за  это  наш  центробанк  получал  огромные    ПРОЦЕНТЫ  в  долларах... Это  был  надежный ДОХОД    банкиров  и  бюджета...
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6 час.

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