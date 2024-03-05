Россия увела свои золото-валютные резервы на глазах у изумленного Запада.

vagas Karlito

Золото заморозить нельзя! Его хранят в хранилищах и перевозят с места на место под охраной!))))Шутка!))))Заморожены бумажные активы и всякие другие! К примеру валюта! То есть ее принадлежность!) Кто и зачем уводил валюту вопрос к тем кто это позволял и делал!) А золото можно только украсть! Машину грузовик или поезд! С погрузкой проблемы!