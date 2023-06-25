Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Владислав Каменев: «Федоров всегда спокоен. Он всего пару раз в сезоне повысил голос»

– Немного поговорим о финале Кубка Гагарина. Насколько тяжело было взламывать оборону команды из Татарстана? – Много было моментов, но в первой игре не получалось забить.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх