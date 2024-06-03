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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Школа у моря». Уникальный крымский проект позволит детям и отдохнуть, и поумнеть

«Школа у моря». Уникальный крымский проект позволит детям и отдохнуть, и поумнеть

Минфин Крыма совместно с НИФИ Минфина России, Центром изучения гражданских инициатив Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова и Министерством образования, науки и молодежи РК запускает новый уникальный по своему содержанию образовательный проект «Школа у моря».

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