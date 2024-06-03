«Школа у моря». Уникальный крымский проект позволит детям и отдохнуть, и поумнеть

Минфин Крыма совместно с НИФИ Минфина России, Центром изучения гражданских инициатив Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова и Министерством образования, науки и молодежи РК запускает новый уникальный по своему содержанию образовательный проект «Школа у моря».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии