Количество военных потерь ВСУ в личном составе на Украине всегда было скрытой темой. Об этом мог рассказывать только глава националистического режима Зеленский, представляя недостоверные данные, информирует “АиФ”.
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